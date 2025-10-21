Créations avec la Cricut Le Chai Bonnat

Le Chai 22 Rue Grande Bonnat Creuse

Créations avec la cricut
Mardi 21 Octobre
Jeudi 23 Octobre
Mardi 28 Octobre
14h à 16h
Découverte de cette machine de découpe versatile, qui vous permet de faire aussi bien des cartes de vœux, des autocollants, que des vêtements personnalisés
5€
SUR INSCRIPTION

–> Le Chai   .

Le Chai 22 Rue Grande Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 56 01 76  lechai@portesdelacreuseenmarche.fr

