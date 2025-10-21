Créations avec la Cricut Le Chai Bonnat
Créations avec la Cricut Le Chai Bonnat mardi 21 octobre 2025.
Créations avec la Cricut
Le Chai 22 Rue Grande Bonnat Creuse
Tarif : 5 – 5 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-21
fin : 2025-10-28
Date(s) :
2025-10-21 2025-10-23 2025-10-28
Créations avec la cricut
Mardi 21 Octobre
Jeudi 23 Octobre
Mardi 28 Octobre
14h à 16h
Découverte de cette machine de découpe versatile, qui vous permet de faire aussi bien des cartes de vœux, des autocollants, que des vêtements personnalisés
5€
SUR INSCRIPTION
–> Le Chai .
Le Chai 22 Rue Grande Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 56 01 76 lechai@portesdelacreuseenmarche.fr
English : Créations avec la Cricut
German : Créations avec la Cricut
Italiano :
Espanol : Créations avec la Cricut
L’événement Créations avec la Cricut Bonnat a été mis à jour le 2025-10-10 par Portes de la Creuse en Marche