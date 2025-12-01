Créations de Noël Peinture sur bois Musée du Hiéron Paray-le-Monial

Créations de Noël Peinture sur bois

Musée du Hiéron 13, rue de la Paix Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 14:30:00

fin : 2025-12-20 16:30:00

Date(s) :

2025-12-20 2025-12-22

Le musée du Hiéron vous invite à venir découvrir la crèche en bois de l’artiste Henri Vincenot avant de réaliser votre création de Noël en bois peint.

Le samedi 20/12 pour les familles. Le lundi 22/12 le matin pour les enfants de 3 à 6 ans et l’après-midi pour les enfants de 6 à 9 ans. Le mardi 23/12 le matin pour les enfants de 3 à 6 ans et l’après-midi pour les ados.

4 inscrits minimum. 8 places disponibles pour les ateliers 3-6 ans. 14 places disponibles pour les autres ateliers. Réservation indispensable. .

Musée du Hiéron 13, rue de la Paix Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 79 72 musee.hieron@paraylemonial.fr

English : Créations de Noël Peinture sur bois

L’événement Créations de Noël Peinture sur bois Paray-le-Monial a été mis à jour le 2025-12-02 par Mission Tourisme Département 71