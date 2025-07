Créations en argile Saint-Pierre-Langers

Créations en argile Saint-Pierre-Langers samedi 12 juillet 2025.

Créations en argile

11 Route de la Haye Saint-Pierre-Langers Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 14:00:00

fin : 2025-07-12 15:30:00

Date(s) :

2025-07-12

Libérez votre créativité et façonnez votre propre œuvre d’art unique lors de notre atelier création en argile, une expérience tactile et inspirante à ne pas manquer !

11 Route de la Haye Saint-Pierre-Langers 50530 Manche Normandie +33 6 11 16 45 21 emilie_tranain@hotmail.com

English : Créations en argile

Unleash your creativity and create your own unique work of art in our clay workshop, a tactile and inspiring experience not to be missed!

German :

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und formen Sie Ihr eigenes einzigartiges Kunstwerk in unserem Lehmkreations-Workshop ein inspirierendes, taktiles Erlebnis, das Sie nicht verpassen sollten!

Italiano :

Scatenate la vostra creatività e create la vostra opera d’arte unica nel nostro laboratorio di argilla, un’esperienza tattile e stimolante da non perdere!

Espanol :

Dé rienda suelta a su creatividad y cree su propia obra de arte única en nuestro taller de arcilla, una experiencia táctil e inspiradora que no se puede perder

