Créations en cours · danse MPAA/Broussais – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Paris
Créations en cours · danse MPAA/Broussais – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Paris mercredi 3 juin 2026.
Venez découvrir des extraits de spectacles en cours de création !
La
compagnie de danse classique indienne Aatma explore les luttes portées
par les femmes, tandis que la compagnie de danse contemporaine Tôt ou
Tard questionne le rêve et les phénomènes qui animent nos nuits.
· L’extrait de la compagnie Aatma se nomme Ardhanareshvara,
mi-homme, mi-femme est une danse symbolisant l’unité parfaite entre les
énergies masculines et féminines. Vous verrez une interprétation de la
danse de Bharatanatyam sur Ardhanareshwara, divinité représentant à
moitié Shiva et à moitié Parvati, une forme androgyne.
· L’extrait de la compagnie Tôt ou tard, pose la question « Comment incarner les phénomènes qui animent nos nuits et emplissent de sens nos existences ? » L’extrait de Lucidités
invite à partager une nuit, où chacun·e peut définir la frontière entre
rêve et réalité, selon son expérience et sa lucidité. Explorez la
diversité des univers oniriques et la couleur des sensations éprouvées.
Les compagnies :
AATMA
Aatma est un groupe de
danse classique indienne créé en 2025, composé de deux danseuses
amatrices avec une formation essentiellement en Bharata natyam.
L’aspiration de ces danseuses est de partager leur discipline à un
public non averti, dans une démarche d’écriture contemporaine.
TÔT OU TARD
La Compagnie Tôt ou Tard est une
initiative de création collaborative, entre des danseur·euses
amateur·ices aux expériences variées. Impulsée à l’été 2023, la troupe
se forme, portée par Adeline et Paul-Henri. Leur première création Beam of Light voit le jour en 2024. Marine rejoint l’aventure par la suite.
Dans le cadre du festival Les Remontantes, Scènes de mai 2026
On
appelle remontantes ces plantes qui fleurissent ou fructifient deux
fois dans la même année. De la même manière, la MPAA récolte ce qu’elle
sème deux fois l’an !
Découvrez la programmation ici.
Maison des Pratiques Artistiques Amateurs
La MPAA est un établissement culturel de la Ville de Paris qui a pour
mission d’accueillir, de valoriser et encourager les pratiques
artistiques en amateur, notamment dans le domaine du spectacle vivant à
l’échelle de Paris et du Grand Paris.
Pour découvrir nos offres et notre programmation, rendez-vous sur notre site mpaa.fr et nos réseaux sociaux.
Découvrez des créations chorégraphiques en cours, entre danse classique indienne et danse contemporaine.
Le mercredi 03 juin 2026
de 19h30 à 20h10
payant
Billetterie complice : 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 € au choix (placement libre)
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-03T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-03T23:10:00+02:00
Date(s) : 2026-06-03T19:30:00+02:00_2026-06-03T20:10:00+02:00
MPAA/Broussais – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 100 rue Didot 75014 Paris
+33179978600 broussais@mpaa.fr https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs
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