Créations en cours · danse MPAA/Broussais – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Paris

Venez découvrir des extraits de spectacles en cours de création !

La

compagnie de danse classique indienne Aatma explore les luttes portées

par les femmes, tandis que la compagnie de danse contemporaine Tôt ou

Tard questionne le rêve et les phénomènes qui animent nos nuits.

· L’extrait de la compagnie Aatma se nomme Ardhanareshvara,

mi-homme, mi-femme est une danse symbolisant l’unité parfaite entre les

énergies masculines et féminines. Vous verrez une interprétation de la

danse de Bharatanatyam sur Ardhanareshwara, divinité représentant à

moitié Shiva et à moitié Parvati, une forme androgyne.

· L’extrait de la compagnie Tôt ou tard, pose la question « Comment incarner les phénomènes qui animent nos nuits et emplissent de sens nos existences ? » L’extrait de Lucidités

invite à partager une nuit, où chacun·e peut définir la frontière entre

rêve et réalité, selon son expérience et sa lucidité. Explorez la

diversité des univers oniriques et la couleur des sensations éprouvées.

Les compagnies :

AATMA

Aatma est un groupe de

danse classique indienne créé en 2025, composé de deux danseuses

amatrices avec une formation essentiellement en Bharata natyam.

L’aspiration de ces danseuses est de partager leur discipline à un

public non averti, dans une démarche d’écriture contemporaine.

TÔT OU TARD

La Compagnie Tôt ou Tard est une

initiative de création collaborative, entre des danseur·euses

amateur·ices aux expériences variées. Impulsée à l’été 2023, la troupe

se forme, portée par Adeline et Paul-Henri. Leur première création Beam of Light voit le jour en 2024. Marine rejoint l’aventure par la suite.

Dans le cadre du festival Les Remontantes, Scènes de mai 2026

On

appelle remontantes ces plantes qui fleurissent ou fructifient deux

fois dans la même année. De la même manière, la MPAA récolte ce qu’elle

sème deux fois l’an !

Découvrez la programmation ici.

Maison des Pratiques Artistiques Amateurs La MPAA est un établissement culturel de la Ville de Paris qui a pour

mission d’accueillir, de valoriser et encourager les pratiques

artistiques en amateur, notamment dans le domaine du spectacle vivant à

l’échelle de Paris et du Grand Paris.

Pour découvrir nos offres et notre programmation, rendez-vous sur notre site mpaa.fr et nos réseaux sociaux.

Découvrez des créations chorégraphiques en cours, entre danse classique indienne et danse contemporaine.

Le mercredi 03 juin 2026

de 19h30 à 20h10

payant

Billetterie complice : 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 € au choix (placement libre)

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-03T22:30:00+02:00

fin : 2026-06-03T23:10:00+02:00

Date(s) : 2026-06-03T19:30:00+02:00_2026-06-03T20:10:00+02:00

MPAA/Broussais – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 100 rue Didot 75014 Paris

+33179978600 broussais@mpaa.fr https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs



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