Créations en cours · théâtre MPAA/Breguet – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs paris

Venez découvrir des extraits de spectacles en cours de création !

Les

compagnies de théâtre Les Sans Lendemain et Rozame nous invitent à nous

interroger sur les souffrances et les peurs que nous préférons tenir à

distance, mais dans lesquelles se loge notre humanité.

· L’extrait de la compagnie Les Sans Lendemain

posent les questions « Où pleurer nos mort·es ? Où parler d’eux·elles ?

Où parler de la nôtre de mort ? » D’après une création de Lorraine de

Sagazan et Guillaume Poix, l’extrait d’Un Sacre met en scène

des vivant·es que la mort vient frôler. Ensemble, iels font éclater un

chagrin, un cri, un amour. Réveillons les mort·es pour réparer les

vivants !

· Téléportez-vous en en Suède, dans les années 2000, avec l’extrait de L’Apathie pour débutants par la compagnie Rozame.

Une pièce inspirée d’un fait réel : des enfants de demandeurs d’asile

sombrant dans une apathie inexpliquée. Simulation ou détresse muette ?

Une enquête incisive pleine d’humour noir et de satire pour réveiller

les consciences.

Les compagnies :

LES SANS LENDEMAIN

La compagnie

Les Sans Lendemain s’est constituée en troupe de théâtre durant l’été

2015 et a à cœur de donner à voir, à entendre un théâtre jeune,

contemporain, qui pose des questions sociétales. La compagnie s’est

produite dans des théâtres et festivals à Paris, à Cergy Pontoise,

Honfleur, Annecy et Mendes.

ROZAME

La compagnie Rozame a été fondée par 3 comédien·nes, chacun·e ayant une pratique théâtrale de plus de 20 ans, notamment au sein du théâtre El Duende à Ivry-sur-Seine, lieu coopératif aujourd’hui reconnu comme soutien de premier plan de la jeune création et des collectifs émergents. Le nom de la compagnie ROZAME correspond aux initiales des trois fondateur·ices, Roselyne, Zarah et Mehdi.

Dans le cadre du festival Les Remontantes, Scènes de mai 2026

On

appelle remontantes ces plantes qui fleurissent ou fructifient deux

fois dans la même année. De la même manière, la MPAA récolte ce qu’elle

sème deux fois l’an !

Découvrez la programmation ici.

Maison des Pratiques Artistiques Amateurs La MPAA est un établissement culturel de la Ville de Paris qui a pour

mission d’accueillir, de valoriser et encourager les pratiques

artistiques en amateur, notamment dans le domaine du spectacle vivant à

l’échelle de Paris et du Grand Paris.

Pour découvrir nos offres et notre programmation, rendez-vous sur notre site mpaa.fr et nos réseaux sociaux.

Découvrez des créations théâtrales en cours, permettant d’aborder des sujets complexes ou tabous.

Le jeudi 04 juin 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Billetterie complice : 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 € au choix (placement libre)

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-04T22:30:00+02:00

fin : 2026-06-04T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-04T19:30:00+02:00_2026-06-04T20:30:00+02:00

MPAA/Breguet – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 17/19 rue Breguet 75011 paris

+33185530350 breguet@mpaa.fr https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs



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