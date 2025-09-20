CREATIONS FLORALES DANS LES CHAIS DE LA DISTILLERIE DEPAZ Distillerie Depaz Saint-Pierre

Nombre de places limitées – inscriptions sur Bizouk

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T17:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Dans l’atmosphère feutrée du chai de vieillissement, les fleurs viennent s’associer avec les rhums durant deux séances. Une mise en scène harmonieuse et sensorielle qui célèbre la beauté de la nature autant que celle du patrimoine.

Distillerie Depaz Habitation La Montagne, Saint-Pierre 97250, Martinique Saint-Pierre 97250 Martinique Martinique +596 596 78 13 14 http://www.depaz.fr Située sur le flanc de la montagne Pelée, le domaine Depaz comprend un musée, la distillerie l’habitation Château Depaz (bâtiment unique en Martinique construit en 1917 et 1922), Le Moulin à Cannes ou La case à Louisette pour se restaurer, la boutique qui propose la dégustation.

