Créations Libres en Argile Modelez vos Envies ! VIHIERS Lys-Haut-Layon

Lys-Haut-Layon

Créations Libres en Argile Modelez vos Envies !

VIHIERS 24 Rue de l’Ecole Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 10:00:00

fin : 2026-04-16 12:00:00

Date(s) :

2026-04-14 2026-04-16 2026-04-17

Stage de modelage avec Julien Pinault, peintre-sculpteur.

Le matériel est fourni.

Activité pour tous à partir de 6 ans.

4 personnes maximum par atelier.

Choisir 2h et/ou 4h dans les créneaux proposés. .

VIHIERS 24 Rue de l’Ecole Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 71 89 51 13

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English :

Modeling workshop with Julien Pinault, painter-sculptor.

L’événement Créations Libres en Argile Modelez vos Envies ! Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-03-31 par Office de tourisme du Choletais