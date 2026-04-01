Créations Libres en Argile Modelez vos Envies ! VIHIERS Lys-Haut-Layon
Créations Libres en Argile Modelez vos Envies ! VIHIERS Lys-Haut-Layon mardi 14 avril 2026.
Lys-Haut-Layon
Créations Libres en Argile Modelez vos Envies !
VIHIERS 24 Rue de l’Ecole Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 10:00:00
fin : 2026-04-16 12:00:00
Date(s) :
2026-04-14 2026-04-16 2026-04-17
Stage de modelage avec Julien Pinault, peintre-sculpteur.
Le matériel est fourni.
Activité pour tous à partir de 6 ans.
4 personnes maximum par atelier.
Choisir 2h et/ou 4h dans les créneaux proposés. .
VIHIERS 24 Rue de l’Ecole Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 71 89 51 13
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English :
Modeling workshop with Julien Pinault, painter-sculptor.
L’événement Créations Libres en Argile Modelez vos Envies ! Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-03-31 par Office de tourisme du Choletais
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