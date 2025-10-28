Créations nature d’halloween Lézardrieux
Créations nature d’halloween Lézardrieux mardi 28 octobre 2025.
Créations nature d’halloween
3 Miville Lézardrieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-28 14:30:00
fin : 2025-10-28 16:00:00
Date(s) :
2025-10-28
Préparez-vous pour un Halloween magique et créatif !
Cet atelier invite les enfants à plonger dans l’univers d’Halloween en créant des décorations uniques à partir d’éléments naturels. .
3 Miville Lézardrieux 22740 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 13 63 98 08
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Créations nature d’halloween Lézardrieux a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose