Créations végétales de fin d’année Espace Agapé Château-Gontier-sur-Mayenne

Créations végétales de fin d’année
Atelier floral
Créations végétales de fin d’année (1h)
Chaleureuses et écologiques, venez créer vos décorations 100% mayennaises. Guirlandes, suspensions, couronnes… Les échanges de techniques et de savoirs seront facilités dans une ambiance poétique et familiale.
9 euros par foyer
Inscriptions obligatoires
Lundi 22 décembre 10h30 et 15h pour tous âges
Les trésors de votre jardin sont bienvenus.
Renseignements et inscriptions
Julie Pinçon Benedicta Paysanne Fleuriste
06 99 43 75 88
Benedicta@etik.com .
English :
Floral workshop
German :
Blumen-Workshop
Italiano :
Laboratorio floreale
Espanol :
Taller floral
