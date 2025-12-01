Créations végétales de fin d’année Espace Agapé Château-Gontier-sur-Mayenne

Créations végétales de fin d’année

Espace Agapé 5 Rue Sainte-Anne Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Début : 2025-12-22 10:30:00

fin : 2025-12-22 11:30:00

2025-12-22

Atelier floral

Créations végétales de fin d’année (1h)

Chaleureuses et écologiques, venez créer vos décorations 100% mayennaises. Guirlandes, suspensions, couronnes… Les échanges de techniques et de savoirs seront facilités dans une ambiance poétique et familiale.

9 euros par foyer

Inscriptions obligatoires

Lundi 22 décembre 10h30 et 15h pour tous âges

Les trésors de votre jardin sont bienvenus.

Renseignements et inscriptions

Julie Pinçon Benedicta Paysanne Fleuriste

06 99 43 75 88

Benedicta@etik.com .

English :

Floral workshop

German :

Blumen-Workshop

Italiano :

Laboratorio floreale

Espanol :

Taller floral

