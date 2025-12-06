Creative Days Creative Seeds Cesson Sévigné Cesson-Sévigné Samedi 6 décembre, 10h00 Entrée libre, gratuit

Creative Seeds a le plaisir de vous convier aux Creative Days, une journée de découverte dédiée aux pratiques de la création numérique et aux métiers du cinéma.

Creative Seeds a le plaisir de vous convier aux Creative Days, une journée de découverte dédiée aux pratiques de la création numérique et aux métiers du cinéma, organisée le samedi 6 décembre, de 10h à 17h.

Gratuit et ouvert à tous·tes, l’événement s’inscrit dans la continuité des actions menées à Creative Seeds pour valoriser les métiers de l’animation 3D et de l’image.

Les Creative Days proposent un parcours composé d’ateliers interactifs et une exposition photographique permettant d’appréhender la diversité des compétences et des savoir-faire liés à la création cinématographique et vidéoludique.

Destinée autant au grand public qu’aux personnes intéressées par les filières créatives, cette journée constitue une opportunité privilégiée pour découvrir les coulisses des métiers de l’image.

Au programme :

Atelier découverte de la Motion Capture

Assistez à une démonstration de motion capture et explorez comment les mouvements réels prennent vie en animation numérique.

Exposition Visible Repairs

L’artiste Ada Marino mêle dans ses photographies des archives galloises et l’histoire de la migration italienne afin de proposer un regard sur les notions d’identité, d’intégration et de d’assimilation culturelle.

Exposition organisée dans le cadre du festival Glaz en partenariat avec la Ffotogallery de Cardiff (Pays de Galles) et le soutien financier de l’Arts Councils of Wales et du Wales Arts International.

Atelier Création de jeu vidéo

Apprenez à concevoir et à fabriquer un niveau d’un jeu de plateforme 2D à l’aide d’un moteur de jeu très simple d’utilisation – vos joueur·euses arriveront-ils·elles à terminer votre niveau ?

Atelier d’initiation à la 3D

Apprenez les bases de la modélisation et de l’animation en 3D avec les étudiant·es de l’école Creative Seeds

Atelier Stop Motion

Créez votre mini film en stop motion ! Donnez vie à des objets inanimés et racontez vos histoires, image par image. À partir de 8 ans.

Atelier storyboard

Découvrez les principes du storyboard pour organiser vos idées pour donner vie à vos projets de film et rencontrez un storyboarder professionnel : Farouk Cherfi

Expérimentation de la VR

Initiez-vous à la réalité virtuelle ! Une journée pour explorer les bases de la VR, tester différents environnements immersifs

Démonstration Z-Brush

Découvrez ZBrush, le logiciel de sculpture 3D ! Assistez à une démonstration pour comprendre ses outils, observer la création de modèles numériques et explorer le potentiel de la sculpture virtuelle.

Creative Days est aussi l’occasion de visiter l’école Creative Seeds lors de sa Journée Portes Ouvertes.

Que vous soyez curieux·euse, un·e passionné·e ou un·e futur·e professionnel·le, venez explorer les métiers de l’animation 3D et de la création numérique dans le nouveau lieu de l’image et du son, Creative Seeds.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-06T10:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-06T17:00:00.000+01:00

1

contact@creativeseeds.fr https://creativeseeds.fr/ 02 99 01 00 19

Creative Seeds Cesson Sévigné 3679 boulevard des alliés 35510 Cesson Sévigné Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine