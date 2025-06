Créativ’été ateliers créatifs en août chez La Couzeuse – La Couzeuse Limogne-en-Quercy 1 août 2025 14:30

Lot

Créativ'été ateliers créatifs en août chez La Couzeuse La Couzeuse 26 Avenue de Villefranche Limogne-en-Quercy Lot

Début : 2025-08-01 14:30:00

fin : 2025-08-22 16:30:00

Date(s) :

2025-08-01

2025-08-09

2025-08-16

2025-08-22

Tous les vendredis et samedis après-midis venez découvrir, apprendre et vous amusez avec les ateliers créatifs de la boutique « La Couzeuse ». Crochet, origami, marqueterie de paille, couture et j’en passe, c’est certain que chacun.e y trouvera son bonheur.

Crochet Vendredi 1 Août

Initie toi au crochet en apprenant à réaliser les fameux granny squares colorés, simples et parfaits pour débuter !

Tarif 30€

Horaires 14h30 16h30

Couture enfant Samedi 9 Août

Exprime ta créativité en décorant ton propre sac à dos avec de la broderie, boutons, rubans… Le sac et le goûter sont fournis, à toi de jouer !

Tarif 45€

Horaires 14h30 16h30

Origami Samedi 16 Août

Apprends à plier des petits chevaux en papier pour créer une guirlande colorée et pleine de charme ! Niveau débutant, c’est facile !

Tarif 30€

Horaires 14h30 16h30

Peinture sur verre Samedi 22 Août

Explore la magie de la peinture sur verre et crée ton propre objet coloré et unique. Simple, fun, et accessible à tous !

Tarif 30€

Horaires 14h30 16h30

Places limitées Réservation obligatoire 30 .

La Couzeuse 26 Avenue de Villefranche

Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie la.couzeuse@outlook.fr

English :

Every Friday and Saturday afternoon, come and discover, learn and have fun with the creative workshops at « La Couzeuse » boutique. Crochet, origami, straw marquetry, sewing and more, there’s something for everyone.

German :

Jeden Freitag- und Samstagnachmittag können Sie in den kreativen Workshops der Boutique « La Couzeuse » entdecken, lernen und sich amüsieren. Häkeln, Origami, Strohmarketerie, Nähen und vieles mehr hier findet bestimmt jeder sein Glück.

Italiano :

Ogni venerdì e sabato pomeriggio, venite a scoprire, imparare e divertirvi con i laboratori creativi della boutique « La Couzeuse ». Uncinetto, origami, intarsio di paglia, cucito e molto altro: ce n’è per tutti i gusti.

Espanol :

Todos los viernes y sábados por la tarde, venga a descubrir, aprender y divertirse con los talleres creativos de la boutique « La Couzeuse ». Ganchillo, papiroflexia, marquetería de paja, costura y mucho más: hay para todos los gustos.

