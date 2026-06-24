Créativité en corps Lieu-dit Le Quer La Chabanne dimanche 5 juillet 2026.

La Chabanne

Créativité en corps

Lieu-dit Le Quer Ecolieu des Herbes Folles La Chabanne Allier

Tarif : 54 – 54 – 54 EUR

comprend les ateliers et le matériel de céramique.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:00:00

fin : 2026-07-05 16:30:00

Date(s) :

2026-07-05

Journée multi activités yoga ; danse libre et modelage en céramique

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Lieu-dit Le Quer Ecolieu des Herbes Folles La Chabanne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 35 38 60 84 contact@ecolieudesherbesfolles.fr

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English :

Multi-Activity Day: yoga; free-style dance, and ceramic sculpting

L’événement Créativité en corps La Chabanne a été mis à jour le 2026-06-24 par Vichy Destinations