Créativité et calligraphie Maison Citoyenne Sainte-Pazanne

Créativité et calligraphie

Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 10:30:00

fin : 2026-04-01 12:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Laissez libre cours à votre imagination et créez des œuvres uniques. Un atelier ludique et relaxant où calligraphie, peinture et autres techniques artistiques se mêlent pour donner vie à vos idées les plus folles.

Rendez-vous à la maison citoyenne de Sainte-Pazanne

Au programme

Pas besoin d’être un artiste confirmé, simplement d’avoir envie de s’amuser et de créer !

Au fil des ateliers, vous apprendrez à maîtriser différentes techniques, à jouer avec les couleurs et à exprimer votre personnalité à travers l’art.

Chaque session est une invitation à la détente et à la découverte de soi.

Pourquoi cet atelier est fait pour vous ?

détente et bien-être un moment pour vous recentrer.

créativité débridée aucune limite, laissez libre cours à votre imagination

techniques variées calligraphie, peinture, et bien d’autres surprises vous attendent

oeuvres uniques repartez avec vos créations personnelles

convivialité un moment de partage et de découverte

Pratique

tout public dès 6 ans

30 € par personne pour les 10 séances

proposé un mercredi par mois de 10h30 à 12h

sur inscription via le lien

conditions particulières la participation aux ateliers est réservée aux adhérent (e)s de la maison citoyenne, pour vous inscrire cliquez ici

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Sainte-Pazanne .

Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 44 47 31 83 coordinatrice.mc44@gmail.com

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English :

Give free rein to your imagination and create unique works of art. A fun and relaxing workshop where calligraphy, painting and other artistic techniques come together to bring your wildest ideas to life.

Meet at the Maison Citoyenne in Sainte-Pazanne

L’événement Créativité et calligraphie Sainte-Pazanne a été mis à jour le 2026-03-26 par I_OT Pornic