Créativité et calligraphie Maison Citoyenne Sainte-Pazanne
Créativité et calligraphie Maison Citoyenne Sainte-Pazanne mercredi 1 avril 2026.
Créativité et calligraphie
Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 10:30:00
fin : 2026-04-01 12:00:00
Date(s) :
2026-04-01
Laissez libre cours à votre imagination et créez des œuvres uniques. Un atelier ludique et relaxant où calligraphie, peinture et autres techniques artistiques se mêlent pour donner vie à vos idées les plus folles.
Rendez-vous à la maison citoyenne de Sainte-Pazanne
Au programme
Pas besoin d’être un artiste confirmé, simplement d’avoir envie de s’amuser et de créer !
Au fil des ateliers, vous apprendrez à maîtriser différentes techniques, à jouer avec les couleurs et à exprimer votre personnalité à travers l’art.
Chaque session est une invitation à la détente et à la découverte de soi.
Pourquoi cet atelier est fait pour vous ?
détente et bien-être un moment pour vous recentrer.
créativité débridée aucune limite, laissez libre cours à votre imagination
techniques variées calligraphie, peinture, et bien d’autres surprises vous attendent
oeuvres uniques repartez avec vos créations personnelles
convivialité un moment de partage et de découverte
Pratique
tout public dès 6 ans
30 € par personne pour les 10 séances
proposé un mercredi par mois de 10h30 à 12h
sur inscription via le lien
conditions particulières la participation aux ateliers est réservée aux adhérent (e)s de la maison citoyenne, pour vous inscrire cliquez ici
Retrouvez ici tous les évènements programmés à Sainte-Pazanne .
Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 44 47 31 83 coordinatrice.mc44@gmail.com
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English :
Give free rein to your imagination and create unique works of art. A fun and relaxing workshop where calligraphy, painting and other artistic techniques come together to bring your wildest ideas to life.
Meet at the Maison Citoyenne in Sainte-Pazanne
L’événement Créativité et calligraphie Sainte-Pazanne a été mis à jour le 2026-03-26 par I_OT Pornic
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