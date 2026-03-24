CRÉATRICES ! CIRQUE EN TOUT GENRE(S) LA GRAINERIE Balma

CRÉATRICES ! CIRQUE EN TOUT GENRE(S)

LA GRAINERIE 61 Rue Saint-Jean Balma Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-30

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-03-30

En nippies ou en colonne à trois, version western ou autofiction, cette nouvelle édition de Créatrices ! Cirque en tout genre(s) fait la part belle aux créations récentes.

Plongez dans une programmation circassienne riche et engagée, mettant à l’honneur la diversité des écritures contemporaines portées par des artistes aux univers singuliers. Entre spectacles, performances, rencontres et temps d’échange, cet événement explore les multiples formes du cirque actuel, du solo introspectif aux créations collectives. Les propositions mêlent corps, récit et expérimentation, abordant des thématiques intimes et sociales avec sensibilité et audace. Répartie sur plusieurs lieux et dates, cette programmation vous invite à découvrir des œuvres hybrides, accessibles et profondément ancrées dans les enjeux artistiques d’aujourd’hui.

Retrouvez le programme complet sur le site internet de la Grainerie. .

LA GRAINERIE 61 Rue Saint-Jean Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 24 33 91 accueil@la-grainerie.net

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English :

In nippies or in columns of three, in Western or autofiction versions, this new edition of Créatrices! Cirque en tout genre(s) showcases recent creations.

L’événement CRÉATRICES ! CIRQUE EN TOUT GENRE(S) Balma a été mis à jour le 2026-03-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE