Créatrices d’entreprise : développez votre potentiel entrepreneurial et bénéficiez d’un accompagnement de 6 mois financé à 100% par Bpifranc Agence RENNES SUD Rennes Vendredi 19 septembre, 09h00 Ille-et-Vilaine

Venez rencontrer les Premières de Bretagne et un conseiller France Travail.Incubateur dédié à l’entrepreneuriat féminin en Bretagne, Les Premières Bretagne accompagnent les femmes et les équipes mixte

Venez rencontrer les Premières de Bretagne et un conseiller France Travail.Incubateur dédié à l’entrepreneuriat féminin en Bretagne, Les Premières Bretagne accompagnent les femmes et les équipes mixtes dans la création et le développement de leurs entreprises innovantes, créatrices d’impact et d’emplois sur les territoires. Les premières vous présenteront l’Accélérateur Emergence : Accompagnement de 6 mois dédié aux femmes et équipes mixtes résidant en Quartier Prioritaire de la Politique de la

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-19T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-19T11:00:00.000+02:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/471142

Agence RENNES SUD 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine