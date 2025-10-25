Créatures contes et légendes de l’Omois Château-Thierry

Créatures contes et légendes de l’Omois

53 Rue Paul Doucet Château-Thierry

Gratuit

Début : 2025-10-25

fin : 2025-11-08

2025-10-25

Une exposition au Silo U1 qui vous transporte au coeur des contes. Illustrations par Fernando Gonçalvès-Félix, mise en couleur par Fabien Montès.

À la demande de la ville de Château-Thierry, l’artiste Fernando Gonçalvès-Felix a représenté les personnages fantastiques de plus d’une trentaine de contes anciens répertoriés par le service archéologie. Un projet commencé il y a quatre ans et qui prend fin sous la forme d’une exposition ainsi que la publication d’un recueil et d’un jeu de cartes. Sirènes, diables, licornes, loups et autres créatures sont représentés pour dresser un inventaire et participer à un véritable travail de mémoire autour des légendes et aventures qui ont façonné l’imaginaire de notre territoire.

Entrée libre

Horaires mercredi vendredi samedi de 14 h à 17 h 30

Source Ville de Château-Thierry

+33 9 72 62 37 31 artsvisuels@ville-chateau-thierry.fr

