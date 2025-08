Créatures Guitare Nantes Maison de quartier de Doulon Nantes

Créatures Guitare Nantes Maison de quartier de Doulon Nantes samedi 20 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-20 11:00 – 20:00

Gratuit : non Prix libre Adulte, En famille, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior

Le 1er événement lutherie à Nantes ! 3e edition les 20 et 21 septembre 2025 à Nantes : Luthiers / concerts / conférences / ateliersUne co-production association « Splendiose » et la Maison de Quartier de Doulon – Accoord.https://www.facebook.com/creaturesnantes?locale=fr_FR

Maison de quartier de Doulon Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 50 60 40 https://www.accoord.fr/nc_centre/mq-doulon/ doulon@accoord.fr