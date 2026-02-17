Créatures Guitares Nantes – Festival de lutherie Maison de quartier de Doulon Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 11:00 –

Gratuit : non 7 € (1 jour) // 10 € (pass 2 jours) Masterclass : 5 €Concert : 5 €Gratuit pour les moins de 16 ans Tout public

Pour cette 4e édition, Créatures Guitares Nantes, 1er Salon de la Lutherie du Grand Ouest, réunit à nouveau celles et ceux qui imaginent, fabriquent et façonnent le son : luthiers, fabricants d’ampli, de pédales d’effets et d’accessoires.Les 19 et 20 septembre 2026, vous pourrez rencontrer les exposants, essayer les instruments dans des salles d’essai mises à votre disposition, assister à des concerts de démonstration, participer à une masterclass et découvrir deux showcases avec Teka et Néogéofanatic, et échanger avec celles et ceux qui façonnent le son d’aujourd’hui et de demain.Le samedi 19 septembre au soir, le festival se prolongera avec le concert de Wolfwine.Buvette et petite restauration sur place

Maison de quartier de Doulon Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 50 60 40 https://www.accoord.fr/nc_centre/mq-doulon/ doulon@accoord.fr



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