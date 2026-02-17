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Créatures Guitares Nantes – Festival de lutherie Maison de quartier de Doulon Nantes

samedi 19 septembre 2026 · Maison de quartier de Doulon · Nantes

Créatures Guitares Nantes – Festival de lutherie Maison de quartier de Doulon Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
11:00
Lieu
Maison de quartier de Doulon
Adresse
1 Rue de la Basse Chénaie
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
7 € (1 jour) // 10 € (pass 2 jours) Masterclass : 5 €Concert : 5 €Gratuit pour les moins de 16 ans

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 11:00 –
Gratuit : non 7 € (1 jour) // 10 € (pass 2 jours) Masterclass : 5 €Concert : 5 €Gratuit pour les moins de 16 ans Tout public 

Pour cette 4e édition, Créatures Guitares Nantes, 1er Salon de la Lutherie du Grand Ouest, réunit à nouveau celles et ceux qui imaginent, fabriquent et façonnent le son : luthiers, fabricants d’ampli, de pédales d’effets et d’accessoires.Les 19 et 20 septembre 2026, vous pourrez rencontrer les exposants, essayer les instruments dans des salles d’essai mises à votre disposition, assister à des concerts de démonstration, participer à une masterclass et découvrir deux showcases avec Teka et Néogéofanatic, et échanger avec celles et ceux qui façonnent le son d’aujourd’hui et de demain.Le samedi 19 septembre au soir, le festival se prolongera avec le concert de Wolfwine.Buvette et petite restauration sur place

Maison de quartier de Doulon Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 50 60 40 https://www.accoord.fr/nc_centre/mq-doulon/ doulon@accoord.fr


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