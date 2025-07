CRÉATURES & LÉGENDES COUVENT DES JACOBINS Toulouse

CRÉATURES & LÉGENDES COUVENT DES JACOBINS Toulouse vendredi 11 juillet 2025.

CRÉATURES & LÉGENDES

COUVENT DES JACOBINS Allée Maurice Prin Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 10:30:00

fin : 2025-08-22 12:00:00

Date(s) :

2025-07-11 2025-08-01 2025-08-08 2025-08-22

Découvrez la naissance des mythes et leur récit à travers le temps avant de créer votre propre créature fantastique !

Sirènes, cyclopes, licornes ou dragons sont des références qui vous parlent ? Alors cette plongée au cœur du fantastique est pour vous ! Cette activité vous dévoile tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur ces créatures légendaires, peut-être même qu’elle rétabli la vérité sur certains aspects mythiques de leurs histoires jusqu’à l’époque moderne où vous découvrez comment nous nous sommes appropriés la narration autour de ces êtres chimériques ! Pour finir, il est temps de créer votre propre animal hybride. Il n’y a pas de règles, alors laissez libre court à votre imagination !

Bon à savoir

– À partir de 6 ans

– 1 adulte accompagnant pour 1 ou plusieurs enfants .

COUVENT DES JACOBINS Allée Maurice Prin Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 23 81 publics.jacobins@mairie-toulouse.fr

English :

Discover the birth of myths and how they have been told through time, before creating your own fantastic creature!

German :

Erfahre, wie Mythen entstehen und wie sie im Laufe der Zeit erzählt werden, bevor du deine eigene fantastische Kreatur erschaffst!

Italiano :

Scoprite la nascita dei miti e come sono stati raccontati nel tempo, prima di creare la vostra creatura fantastica!

Espanol :

Descubre el nacimiento de los mitos y cómo se han contado a lo largo del tiempo, ¡antes de crear tu propia criatura fantástica!

L’événement CRÉATURES & LÉGENDES Toulouse a été mis à jour le 2025-07-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE