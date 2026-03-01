Créatures Théâtre Ecole Vauban Brest

Créatures Théâtre

Ecole Vauban 19 Rue de Maissin Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 16:45:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Cette pièce de théâtre de rue est une ode à l’expression des émotions et à la capacités de chacun à transformer sa colère pour inventer son propre monde. C’est l’histoire d’un trio d’enfants qui n’entendent pas l’autorité. Ils pressentent que le monde des adultes est une vaste fumisterie. Ces trois-là se sont écrit une lettre, petits, à eux-mêmes adultes, contenant une promesse celle de faire de leur monde de grands un carnaval. Ce spectacle invite le public à convoquer sa rage de vivre pour prendre part à un grand charivari.

Informations pratiques

Tout public.

Pas de réservation. .

Ecole Vauban 19 Rue de Maissin Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 46 19 46

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English :

L’événement Créatures Théâtre Brest a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue