Créatures Théâtre Ecole Vauban Brest
Créatures Théâtre Ecole Vauban Brest vendredi 27 mars 2026.
Créatures Théâtre
Ecole Vauban 19 Rue de Maissin Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 16:45:00
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Cette pièce de théâtre de rue est une ode à l’expression des émotions et à la capacités de chacun à transformer sa colère pour inventer son propre monde. C’est l’histoire d’un trio d’enfants qui n’entendent pas l’autorité. Ils pressentent que le monde des adultes est une vaste fumisterie. Ces trois-là se sont écrit une lettre, petits, à eux-mêmes adultes, contenant une promesse celle de faire de leur monde de grands un carnaval. Ce spectacle invite le public à convoquer sa rage de vivre pour prendre part à un grand charivari.
Informations pratiques
Tout public.
Pas de réservation. .
Ecole Vauban 19 Rue de Maissin Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 46 19 46
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Créatures Théâtre Brest a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue