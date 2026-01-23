La Femme est la création, affirme Rafaela Carrasco. La chorégraphe et danseuse, sacrée en 2023 Premio National de Danza, en veut pour preuve les figures des neuf muses de l’Antiquité, Terpsichore, Talie, Clio et leurs sœurs. Ces déesses de la mythologie grecque personnifient, au féminin, le besoin de l’humanité de transformer en art ses désirs, ses joies, ses peines et ses rêves. En neuf séquences – danse, théâtre, poésie, histoire, éloquence, musique… – Creaviva explore leurs univers respectifs comme autant de facettes d’une ancestrale culture collective. Rafaela Carrasco n’hésite pas à faire dialoguer sa gestuelle flamenca avec la poésie gréco-latine ou avec les rythmes et sonorités du folklore traditionnel, retrouvant ainsi le « pur mouvement » à la source de toute expression. Pour composer cette ode à la féminité inspirante, elle s’est entourée d’une équipe fidèle : le metteur en scène Antonio Ruz, le poète et dramaturge Alvaro Tato, les compositeurs et directeurs musicaux Jesus Torres, Pablo Martin Jones et Antonio Campos. La plupart de ces artistes complices étaient déjà présents sur sa pièce Ariadna – al hilo del Mit, découverte en 2022 à Chaillot.

Isabelle Calabre

Avec Creaviva, Rafaela Carrasco explore ce qui fait la force du flamenco : l’instant, l’émotion, la complicité entre la danse et la musique. Seule en scène, entourée de quatre musiciens, elle compose une œuvre vivante et vibrante, où tout se crée ici et maintenant. Un dialogue sensible entre le corps et le son, entre le geste et l’âme.

