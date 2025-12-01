Crèche à la chapelle

Wihr-au-Val Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-12-01 10:00:00

fin : 2026-01-14 17:00:00

2025-12-01

Comme chaque année à Wihr-au-Val, venez découvrir la Crèche à la chapelle Sainte Croix tous les jours de décembre ! Visible depuis l’extérieur, vous pourrez vous émerveiller en découvrant cette année un tout nouveau thème !

30 min de marche. .

Wihr-au-Val 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 00 48

English :

Like every year in Wihr-au-Val, come and discover the Nativity scene at the Sainte Croix chapel every day in December! Visible from the outside, you will be able to marvel at a brand new theme this year!

German :

Wie jedes Jahr in Wihr-au-Val können Sie im Dezember jeden Tag die Krippe in der Kapelle Sainte Croix besichtigen! Die Krippe ist von außen sichtbar und Sie können staunen, denn dieses Jahr gibt es ein ganz neues Thema zu entdecken!

Italiano :

Come ogni anno a Wihr-au-Val, venite a scoprire il presepe nella cappella di Sainte Croix tutti i giorni di dicembre! Visibile dall’esterno, quest’anno potrete ammirare un tema nuovo di zecca!

Espanol :

Como cada año en Wihr-au-Val, venga a descubrir el belén de la capilla de Sainte Croix todos los días de diciembre Visible desde el exterior, ¡podrá maravillarse con un tema totalmente nuevo este año!

