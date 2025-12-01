Crèche à l’Abbaye St Michel de Kergonan Plouharnel
Crèche à l’Abbaye St Michel de Kergonan Plouharnel dimanche 21 décembre 2025.
Crèche à l’Abbaye St Michel de Kergonan
Abbaye St Michel de Kergonan Plouharnel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 14:30:00
fin : 2026-01-01 18:30:00
Date(s) :
2025-12-21
Abbaye St Michel de Kergonan à partir du 21 décembre.
Visible tous les jours 6h30-12h30 14h30-18h30 .
Abbaye St Michel de Kergonan Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 30 90
English :
L’événement Crèche à l’Abbaye St Michel de Kergonan Plouharnel a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon