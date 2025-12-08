Crèche à l’église

Eglise Saint-Pantaléon-les-Vignes Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-08 09:00:00

fin : 2025-01-31 17:30:00

Date(s) :

2025-12-08

Installée dans l’église du village, la crèche est construite avec beaucoup de créativité par la famille Peloux et a bénéficié de nombreux dons, notamment de santons.

Elle change chaque année, donc n’hésitez pas à y retourner !

.

Eglise Saint-Pantaléon-les-Vignes 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 90 83 mairie.stpantaleonlesvignes@wanadoo.fr

English :

Installed in the village church, the crib was creatively constructed by the Peloux family and has benefited from numerous donations, notably of santons.

It changes every year, so don’t hesitate to return!

German :

Die in der Dorfkirche aufgestellte Krippe wurde von der Familie Peloux mit viel Kreativität gebaut und profitierte von zahlreichen Spenden, insbesondere von Santons.

Sie ändert sich jedes Jahr, also zögern Sie nicht, sie erneut zu besuchen!

Italiano :

Installata nella chiesa del villaggio, la culla è stata costruita con grande creatività dalla famiglia Peloux e ha beneficiato di numerose donazioni, in particolare di santoni.

Cambia ogni anno, quindi non esitate a tornare!

Espanol :

Instalada en la iglesia del pueblo, la cuna fue construida con gran creatividad por la familia Peloux y se ha beneficiado de numerosas donaciones, sobre todo de santones.

Cambia cada año, ¡así que no dudes en volver!

L’événement Crèche à l’église Saint-Pantaléon-les-Vignes a été mis à jour le 2024-12-14 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes