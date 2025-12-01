Crèche animée à la Collégiale Rue Saint Sauveur Grignan
Crèche animée à la Collégiale
Début : 2025-12-01 10:00:00
fin : 2025-02-22 18:00:00
2025-12-01
Crèche animée dans la Chapelle de la Vierge, à l’intérieur de la Collégiale. Fonctionne à l’aide d’un monnayeur (2€), au profit de l’entretien de la Collégiale. Inauguration de la crèche le 1er dimanche de Décembre après la messe.
Rue Saint Sauveur Collégiale Saint Sauveur Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 56 75 robert.arlette@free.fr
English : Animated Christmas crib (at the church)
Animated crèche in the Virgin Chapel, inside the Collégiale.
Works by putting a 2€ coin in favor of the maintenance of the Collégiale.
Crèche inauguration on the 1st sunday of December.
German :
Krippe in der Kapelle der Jungfrau Maria in der Stiftskirche. Funktioniert mithilfe eines Münzautomaten (2?), der für den Unterhalt der Stiftskirche verwendet wird. Einweihung der Krippe am 1. Sonntag im Dezember nach der Messe.
Italiano :
Lettino animato nella Cappella della Vergine, all’interno della Collegiata. Azionato da una macchina a moneta (2?), a beneficio della manutenzione della Collegiata. Inaugurazione del lettino la 1° domenica di dicembre dopo la messa.
Espanol :
Cuna animada en la Capilla de la Virgen, en el interior de la Colegiata. Funciona con una máquina de monedas (2?), en beneficio del mantenimiento de la Colegiata. Inauguración del catre el 1er domingo de diciembre después de la misa.
