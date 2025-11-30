Crèche animée

Eglise St Luc Nitting Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-30 10:00:00

fin : 2026-01-04 17:00:00

Date(s) :

2025-11-30

L’église de Nitting est ouverte au public et permet de découvrir une superbe crèche animée mise en œuvre tous les ans pour Noël (hors célébration).Tout public

0 .

Eglise St Luc Nitting 57790 Moselle Grand Est +33 3 87 24 83 46

English :

The church in Nitting is open to the public and features a superb animated crib set up every year for Christmas (except for celebrations).

German :

Die Kirche von Nitting ist für die Öffentlichkeit zugänglich und bietet eine wunderschöne animierte Krippe, die jedes Jahr zu Weihnachten aufgestellt wird (außerhalb der Feierlichkeiten).

Italiano :

La chiesa di Nitting è aperta al pubblico e presenta un superbo presepe animato, che viene allestito ogni anno a Natale (ad eccezione delle celebrazioni).

Espanol :

La iglesia de Nitting está abierta al público y cuenta con un magnífico belén animado, que se monta todos los años en Navidad (excepto en las celebraciones).

L’événement Crèche animée Nitting a été mis à jour le 2025-11-01 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG