Crèche animée Nitting
Crèche animée Nitting dimanche 30 novembre 2025.
Crèche animée
Eglise St Luc Nitting Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Vendredi Vendredi 2025-11-30 10:00:00
fin : 2026-01-04 17:00:00
2025-11-30
L’église de Nitting est ouverte au public et permet de découvrir une superbe crèche animée mise en œuvre tous les ans pour Noël (hors célébration).Tout public
Eglise St Luc Nitting 57790 Moselle Grand Est +33 3 87 24 83 46
English :
The church in Nitting is open to the public and features a superb animated crib set up every year for Christmas (except for celebrations).
German :
Die Kirche von Nitting ist für die Öffentlichkeit zugänglich und bietet eine wunderschöne animierte Krippe, die jedes Jahr zu Weihnachten aufgestellt wird (außerhalb der Feierlichkeiten).
Italiano :
La chiesa di Nitting è aperta al pubblico e presenta un superbo presepe animato, che viene allestito ogni anno a Natale (ad eccezione delle celebrazioni).
Espanol :
La iglesia de Nitting está abierta al público y cuenta con un magnífico belén animado, que se monta todos los años en Navidad (excepto en las celebraciones).
