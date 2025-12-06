Crêche animée chapelle de longuefougère Torcé-Viviers-en-Charnie

Crêche animée

chapelle de longuefougère Longue Fougère Torcé-Viviers-en-Charnie Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-27 2025-12-28 2026-01-03 2026-01-04 2026-01-10

Crêche animée dans la chapelle de Longuefougere pendant les fêtes de Noël.

Petits et grands, venez-voir la crèche animée avec les santons de Provence. Du 6 décembre 2025 au 10 janvier 2026 , tous les samedis et dimanches de 10h à 12h et de 14 h à 17 h. Entrée libre, promenade dans le parc possible. .

chapelle de longuefougère Longue Fougère Torcé-Viviers-en-Charnie 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 6 75 29 24 09 claude.poulaindelafontaine@orange.fr

English :

Christmas in the Longuefougere chapel.

L’événement Crêche animée Torcé-Viviers-en-Charnie a été mis à jour le 2025-12-05 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons