CRÈCHE CATALANE GRANDEUR NATURE Passa

CRÈCHE CATALANE GRANDEUR NATURE

1905 HAMMEAU DO MONASTIR Passa Pyrénées-Orientales

Début : 2025-12-14 09:30:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-12-14

À l’occasion du marché de Noël au Monastir del Camp, le 14 décembre, venez admirer la crèche catalane grandeur nature, de 9h30 à 18h.

Au programme:

Ballet Juventut fidelissima Villa de Perpinyà

Chants de Noël de Mayder

Venez nombreux!…

1905 HAMMEAU DO MONASTIR Passa 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 70 40 07 89

English :

Come and admire the life-size Catalan nativity scene at the Monastir del Camp Christmas market on December 14, from 9.30am to 6pm.

On the program

Ballet Juventut fidelissima Villa de Perpinyà

Mayder Christmas carols

Come one, come all!

German :

Anlässlich des Weihnachtsmarktes in Monastir del Camp am 14. Dezember können Sie von 9.30 bis 18.00 Uhr die lebensgroße katalanische Krippe bewundern.

Auf dem Programm stehen:

Ballett Juventut fidelissima Villa de Perpinyà

Weihnachtslieder aus Mayder

Kommt zahlreich!

Italiano :

Venite ad ammirare il presepe catalano a grandezza naturale al mercatino di Natale di Monastir del Camp il 14 dicembre, dalle 9.30 alle 18.00.

Il programma comprende

Balletto Juventut fidelissima Villa de Perpinyà

Canti natalizi di Mayder

Venite uno, venite tutti!

Espanol :

Venga a admirar el belén catalán a tamaño natural en el mercado navideño de Monastir del Camp el 14 de diciembre, de 9.30 a 18.00 h.

El programa incluye

Ballet Juventut fidelissima Villa de Perpinyà

Villancicos Mayder

Venid todos

