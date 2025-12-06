CRECHE

Route de Bédarieux Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2026-01-06

Date(s) :

2025-12-06

Présentation d’une très grande crèche traditionnelle avec plus de trois cents santons composant différentes scènes.

Des santons animés montrent des métiers d’autrefois, des moulins tournent, des santons reproduisent avec nostalgie des scènes qui étaient courantes dans nos villages, des cortèges se déplacent du désert vers la crèche , des chalets dans la neige attendent Noël etc… .

Route de Bédarieux Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 29 16 lesamisdupeyrou@gmail.com

English :

Presentation of a very large traditional crib with over three hundred santons composing different scenes.

German :

Präsentation einer sehr großen traditionellen Krippe mit mehr als dreihundert Santons, die verschiedene Szenen bilden.

Italiano :

Presentazione di una culla tradizionale molto grande con oltre trecento santoni che compongono diverse scene.

Espanol :

Presentación de una gran cuna tradicional con más de trescientos santones que componen diferentes escenas.

L’événement CRECHE Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2025-11-17 par 34 OT DU CLERMONTAIS