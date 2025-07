Crèche de l’Eglise St Antoine Sélestat

Rue St Antoine Sélestat Bas-Rhin

Vendredi 2025-12-25 07:00:00

2026-02-02 19:00:00

2025-12-25

Crèche monumentale avec paysage reconstitué autour de la Sainte Famille, le bœuf et l’âne

Après la première crèche de Saint-François d’Assise en 1223, les Franciscains de Sélestat élaborèrent en 1934, selon les mêmes principes, une crèche statique monumentale. Sous les directives de Léopold Holler OFM (1906-1985) qui en fut le concepteur, l’initiateur et le réalisateur, les amis du couvent, ainsi que les anciens enfants de choeur ou choriste créent une crèche qui occupait une surface au sol d’environ 45 m2, sur une hauteur de 6 à 8 m.

Cette crèche est visible de la période de Noël à février. Elle attire multitude d’enfants ainsi que leurs parents qui y retrouvent leur coeur de jeunesse. La renommée de ce chef-d’oeuvre dépasse largement le contexte local. Elle fait partie des crèches des Noëlies.

http://www.noelies.com/sentier-des-creches/

La Famille Missionnaire de Notre-Dame sera heureuse de vous accueillir. Visites guidées possibles sur demande au 03 88 92 04 45, en sonnant spontanément à la porte d'entrée ou par Mail selestat@fmnd.org

Rue St Antoine Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 04 45 selestat@fmnd.org

English :

Monumental crib with reconstructed landscape around the Holy Family, the ox and the donkey

German :

Monumentale Krippe mit nachgebildeter Landschaft rund um die Heilige Familie, Ochs und Esel

Italiano :

Culla monumentale con paesaggio ricostruito intorno alla Sacra Famiglia, al bue e all’asino

Espanol :

Cuna monumental con paisaje reconstruido en torno a la Sagrada Familia, el buey y el asno

