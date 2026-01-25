Crèche de Noël Dieulefit
Crèche de Noël Dieulefit dimanche 29 novembre 2026.
Crèche de Noël
Eglise Saint Roch Dieulefit Drôme
Début : 2026-11-29 10:00:00
fin : 2026-01-25 18:00:00
2026-11-29
Suivons l’étoile au Pays du soleil Levant. Cette année l’étoile nous éclaire sur le chemin de crèche au Japon, Pays du Soleil Levant.
Eglise Saint Roch Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 42 49
English :
Follow the star in the Land of the Rising Sun. This year, the star lights the way for the crib in Japan, Land of the Rising Sun.
