Crèche de Noël Dolving
Crèche de Noël Dolving samedi 29 novembre 2025.
Crèche de Noël
place de l’Eglise Eglise St Martin Dolving Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-11-29 10:00:00
fin : 2026-01-25 17:00:00
Date(s) :
2025-11-29
Venez visiter librement la crèche paroissiale les mercredis, samedis et dimanches en église St Martin de Dolving. il s’agit d’une crèche traditionnelle avec santons d’époque, maquettes artisanales en bois, animation et éclairage.Tout public
0 .
place de l’Eglise Eglise St Martin Dolving 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 07 85 75
English :
Come and visit the parish crib on Wednesdays, Saturdays and Sundays in the church of St. Martin de Dolving. It is a traditional crib with period figures, wooden models, animation and lighting.
German :
Besuchen Sie mittwochs, samstags und sonntags die Pfarrkrippe in der Kirche St Martin in Dolving. Es handelt sich um eine traditionelle Krippe mit historischen Figuren, handgefertigten Holzmodellen, Animation und Beleuchtung.
Italiano :
Il mercoledì, il sabato e la domenica, nella chiesa di San Martino di Dolving, viene allestito il presepe parrocchiale, un presepe tradizionale con figure d’epoca, modelli in legno, animazione e illuminazione.
Espanol :
Venga a visitar, los miércoles, sábados y domingos, en la iglesia de San Martín de Dolving, la cuna parroquial, una cuna tradicional con figuras de época, maquetas de madera, animación e iluminación.
