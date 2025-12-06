Crèche de Noël Le bourg Freycenet-la-Cuche

Crèche de Noël

Freycenet-la-Cuche Haute-Loire

Début : 2025-12-06 09:00:00

fin : 2025-12-24 19:00:00

2025-12-06

Venez visiter la crèche du village, dans l’église de Freycenet-la-Cuche, à partir du samedi 6 décembre, de 9h à 19h.

A compter de 15 h, visite guidée toutes les heures, par les artistes de la crèche à l’église de Freycenet la Cuche .

Le bourg Eglise du village Freycenet-la-Cuche 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08

English :

Come and visit the village crib, in the church of Freycenet-la-Cuche, from Saturday December 6, 9am to 7pm.

Starting at 3pm, hourly guided tours of the nativity scene in Freycenet-la-Cuche church.

