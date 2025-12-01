Créche de Noël géante église Ste Jeanne d’Arc Lunéville

Créche de Noël géante

église Ste Jeanne d’Arc 27B Quai de Strasbourg Lunéville Meurthe-et-Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-14 14:30:00

fin : 2026-01-11 16:30:00

2025-12-14 2025-12-21 2025-12-26 2026-01-11

L’association des Amis de Sainte-Jeanne-d’Arc vous invite à admirer une crèche géante installée dans l’église pour célébrer la fin d’année. C’est une belle occasion de venir en famille, pendant les heures les plus claires de la journée, pour admirer également les superbes vitraux de l’église. Ces derniers, représentant 28 scènes sur une surface de 400 m2 , racontent la vie de Jeanne d’Arc comme un véritable livre d’images. Les membres de l’association seront ravis d’accueillir les visiteurs et, pour ceux qui le souhaitent, de leur offrir des chants de Noël.Tout public

église Ste Jeanne d’Arc 27B Quai de Strasbourg Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 42 01 03 jeannedarc.luneville@gmail.com

English :

The Association des Amis de Sainte-Jeanne-d?Arc invites you to admire a giant nativity scene set up in the church to celebrate the end of the year. It’s a great opportunity to bring the whole family, during the brightest hours of the day, to admire the church’s superb stained-glass windows. Representing 28 scenes over an area of 400 m2 , they tell the story of Joan of Arc like a real picture book. Members of the association will be delighted to welcome visitors and, for those who wish, to offer carols.

