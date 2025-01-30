Crèche de Noël

Eglise Saint Agathe Grillon Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-15 10:00:00

fin : 2025-01-30 17:00:00

Date(s) :

2025-12-15

Une crèche à découvrir dans l’église du village.

.

Eglise Saint Agathe Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 00 81

English :

A crib to be discovered in the village church.

German :

Eine Krippe, die es in der Dorfkirche zu entdecken gilt.

Italiano :

Un lettino da scoprire nella chiesa del villaggio.

Espanol :

Una cuna para descubrir en la iglesia del pueblo.

L’événement Crèche de Noël Grillon a été mis à jour le 2023-11-10 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes