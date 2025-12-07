Crèche de Noël Saint Fort Lauzerte

Crèche de Noël Saint Fort Lauzerte dimanche 7 décembre 2025.

Crèche de Noël

Saint Fort Didier Vignal Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-12-07 14:00:00
fin : 2025-01-04 18:00:00

Date(s) :
2025-12-07

Venez découvrir une crèche créée par un particulier et composée d’une centaine de santons du 7 décembre au 4 janvier.
Saint Fort Didier Vignal Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie   vignal.pharmacie@wanadoo.fr

English :

From December 7 to January 4, come and discover a crib created by a private individual and made up of a hundred santons.

