Crèche de Noël Saint Fort Lauzerte
Crèche de Noël Saint Fort Lauzerte dimanche 7 décembre 2025.
Crèche de Noël
Saint Fort Didier Vignal Lauzerte Tarn-et-Garonne
Début : Dimanche 2025-12-07 14:00:00
fin : 2025-01-04 18:00:00
2025-12-07
Venez découvrir une crèche créée par un particulier et composée d’une centaine de santons du 7 décembre au 4 janvier.
Saint Fort Didier Vignal Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie vignal.pharmacie@wanadoo.fr
English :
From December 7 to January 4, come and discover a crib created by a private individual and made up of a hundred santons.
