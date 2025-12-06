Crèche de Noël Trois lieux à visiter sur la commune Léoncel

Crèche de Noël

Léoncel Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-02-08

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07

Nous fêtons les 10 ans de la crèche de Léoncel….

Quelle aventure !!! Plus 20 000 visiteurs … et tant d’étoiles dans les yeux !!!

Chaque année une nouvelle composition, des nouveautés.

.

Léoncel 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 56 01 56

English :

We are celebrating the 10th anniversary of the Léoncel? crèche.

What an adventure!!! Over 20,000 visitors? and so many stars in our eyes!

Every year, a new composition, something new.

German :

Wir feiern das 10-jährige Bestehen der Kindertagesstätte in Léoncel?

Was für ein Abenteuer!!! Mehr als 20.000 Besucher? und so viele Sterne in den Augen!!!

Jedes Jahr eine neue Zusammensetzung, Neuheiten.

Italiano :

Festeggiamo il 10° anniversario dell’asilo nido di Léoncel.

Che avventura!!! Oltre 20.000 visitatori e tante stelle nei nostri occhi!

Ogni anno una nuova composizione, qualcosa di nuovo.

Espanol :

Celebramos el 10º aniversario de la guardería Léoncel.

¡Qué aventura! Más de 20.000 visitantes… ¡y tantas estrellas en nuestros ojos!

Cada año una nueva composición, algo nuevo.

