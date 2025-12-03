Crèche des Balmes Romans-sur-Isère

Crèche des Balmes

route des Balmes Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2025-12-03 14:00:00

fin : 2025-01-04 18:00:00

2025-12-03

L’association Les amis des Balmes organise son exposition de Noël à la Chapelle des Balmes. Nouveau paysage et plus de 300 santons animés.

route des Balmes Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 58 63 65

English :

The association Les amis des Balmes organizes its Christmas exhibition at the Chapelle des Balmes. New landscape and over 300 animated santons.

German :

Der Verein Les amis des Balmes organisiert seine Weihnachtsausstellung in der Chapelle des Balmes. Neue Landschaft und über 300 animierte Santons.

Italiano :

L’associazione Les amis des Balmes organizza la sua mostra natalizia presso la Chapelle des Balmes. Un nuovo paesaggio e più di 300 santoni animati.

Espanol :

La asociación Les amis des Balmes organiza su exposición de Navidad en la Chapelle des Balmes. Un nouveau paysage et plus de 300 santons animés.

