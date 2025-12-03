Crèche des Balmes Romans-sur-Isère
Crèche des Balmes Romans-sur-Isère mercredi 3 décembre 2025.
Crèche des Balmes
route des Balmes Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03 14:00:00
fin : 2025-01-04 18:00:00
Date(s) :
2025-12-03
L’association Les amis des Balmes organise son exposition de Noël à la Chapelle des Balmes. Nouveau paysage et plus de 300 santons animés.
.
route des Balmes Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 58 63 65
English :
The association Les amis des Balmes organizes its Christmas exhibition at the Chapelle des Balmes. New landscape and over 300 animated santons.
German :
Der Verein Les amis des Balmes organisiert seine Weihnachtsausstellung in der Chapelle des Balmes. Neue Landschaft und über 300 animierte Santons.
Italiano :
L’associazione Les amis des Balmes organizza la sua mostra natalizia presso la Chapelle des Balmes. Un nuovo paesaggio e più di 300 santoni animati.
Espanol :
La asociación Les amis des Balmes organiza su exposición de Navidad en la Chapelle des Balmes. Un nouveau paysage et plus de 300 santons animés.
L’événement Crèche des Balmes Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-11-18 par Valence Romans Tourisme