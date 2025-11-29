Crèche et exposition de santons de la Maison Fouque Hôtel de Ville Salon rouge Marignane

Crèche et exposition de santons de la Maison Fouque

Du 29/11/2025 au 09/01/2026 tous les jours.

Inauguration le vendredi 28 novembre à 18h.

Du 29 novembre 2025 au 9 janvier 2026

– Visible du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h.

– Les week-ends de 10h à 12h et de 15h à 18h.

– Fermé les 24 et 31 décembre après-midi, les 25 et 26 décembre toute la journée, ainsi que le 1er janvier. Hôtel de Ville Salon rouge Esplanade Laurens Deleuil Marignane Bouches-du-Rhône

Un incontournable à Marignane !

Crèche monumentale et exposition de santons de la Maison Fouque d’Aix-en-Provence. Ce sont des modèles uniques !

Vous êtes attendus nombreux.

Crèche en perspective qui commence avec des santons de 20 cm jusqu’à 6 cm et de nombreuses habitations comprenant des pièces de collection. Elle est réalisée dans un décor constitué d’éléments naturels représentant les paysages et les scènes typiques de la vie en Provence.

Plus de 500 sujets sont exposés entre la crèche et les vitrines.



Depuis quatre générations de santonniers créateurs, les pièces sont conçues artisanalement dans le respect de la tradition provençale et du détail. Elles sont en argile et décorées à la main par les membres de la famille Fouque. .

Hôtel de Ville Salon rouge Esplanade Laurens Deleuil Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 31 11 11

English :

A must-see in Marignane!

Monumental nativity scene and exhibition of santons from the Maison Fouque in Aix-en-Provence. Unique models!

We look forward to seeing you there.

German :

Ein Muss in Marignane!

Monumentale Krippe und Ausstellung von Santons aus dem Haus Fouque in Aix-en-Provence. Es handelt sich um einzigartige Modelle!

Sie werden zahlreich erwartet.

Italiano :

Una tappa obbligata a Marignane!

Culla monumentale e mostra di santoni provenienti dalla Maison Fouque di Aix-en-Provence. Sono modelli unici!

Vi aspettiamo numerosi.

Espanol :

¡Una visita obligada en Marignane!

Cuna monumental y exposición de santones de la Maison Fouque de Aix-en-Provence. ¡Son modelos únicos!

Esperamos veros a muchos por allí.

