Crèche géante de 35m² à St Jean du Poteau Plumelin

Crèche géante de 35m² à St Jean du Poteau

Chapelle St Jean du Poteau Plumelin Morbihan

Début : 2025-12-20

fin : 2026-02-01

Cette année le thème est sur les remparts de Vannes . Ouverture les après midi à partir du samedi 20 Décembre tous les jours jusqu’au dimanche 18 janvier

ensuite nous ouvrirons les samedi 24 et 31 Janvier, ainsi que les Dimanches 25 Janvier et 1er Février. Café offert si souhaité ! .

Chapelle St Jean du Poteau Plumelin 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 44 10 75

