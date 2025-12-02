Crèche grandeur nature Plaine Notre Dame Marignane

Crèche grandeur nature

Du 02/12 au 11/01 tous les jours.

Du 2 décembre 2025 au 11 janvier 2026 tous les jours de 14h à 17h30.

– Mercredi 25 décembre 2025 à 16h30 bénédiction de la crèche.

– Dimanche 4 janvier 2026 présentation des rois mages.

– Du mercredi 28 décembre 2025 au mercredi d’après, de 14h à 17h30 la crèche blanche (présentation de l’enfant Jésus au Temple).

– Lundi 2 février 2026 à 10h30 bénédiction des navettes.

Début : 2025-12-02

fin : 2026-01-11

2025-12-02

A Marignane, les visiteurs se bousculent pour visiter la crèche grandeur nature. Installée au cœur de la chapelle Notre-Dame de Pitié, elle représente non seulement la nativité mais aussi la vie rurale provençale.

Traditionnellement, les santons de la crèche sont de petites figurines dont la taille est bien codifiée le santon puce haut de 1 à 3 cm environ, le santon traditionnel de la hauteur d’un pouce et le grand santon qui peut atteindre 18 à 20 cm.



Mais à Marignane, depuis 1968, à la chapelle Notre-Dame-De Pitié, sur la Colline Notre-Dame qui domine la ville et l’étang de Berre, les santons atteignent 1,60 mètre !



Les mannequins sont habillés avec des vêtements traditionnels par des bénévoles de l’association Les Amis de Marignane et de la Provence , aidés des services techniques municipaux. Les services des espaces verts et de la culture interviennent également.



Le montage des décors se fait en effet dès les vacances de la Toussaint par des membres de l’association aidés des services techniques municipaux.



Au total, une dizaine de tableaux de la vie rurale marignanaise et provençale, et une soixantaine de personnages et animaux grandeur nature. Plus de 400 m2 les protègent dans un superbe décor (intérieur, et extérieur sous chapiteau).



Ainsi est représentée la vie pastorale en Provence avec des scènes animées la Sainte-Famille entourée de l’aveugle Claude et de son fils Tonin, Zézette, la cousine du tambourinaire, l’incorrigible pistachier, la cardeuse Honorine, le meunier, le pêcheur du Bolmon, la poissonnière, le rémouleur… Et bien d’autres !



La naissance du Petit Jésus se trouve intimement liée à la tradition Provençale et à notre patrimoine local.

Chaque visiteur trouvera dans cette belle chapelle ce qu’il est venu chercher sous le regard protecteur de Notre-Dame de Pitié . .

Plaine Notre Dame Chapelle Notre-Dame de Pitié Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 31 12 97 lesamisduvieuxmarignane@orange.fr

English :

In Marignane, visitors flock to visit the life-size crib. Installed in the heart of the Notre-Dame de Pitié chapel, it represents not only the Nativity but also the rural life of Provence.

German :

In Marignane drängen sich die Besucher, um die lebensgroße Krippe zu besichtigen. Sie ist im Herzen der Kapelle Notre-Dame de Pitié aufgestellt und stellt nicht nur die Geburt Christi, sondern auch das ländliche Leben in der Provence dar.

Italiano :

A Marignane, i visitatori accorrono per vedere il lettino a grandezza naturale. Installata nel cuore della cappella di Notre-Dame de Pitié, rappresenta non solo la Natività ma anche la vita rurale della Provenza.

Espanol :

En Marignane, los visitantes acuden en masa a ver el catre de tamaño natural. Instalada en el corazón de la capilla de Notre-Dame de Pitié, representa no sólo la Natividad sino también la vida rural de la Provenza.

