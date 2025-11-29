Crèche Mécanique Eglise Sainte Marie de Colmar

14 rue du Maimburg Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-29 15:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-29 2025-12-06 2025-12-20 2025-12-26 2026-01-02

Une trentaine de personnages sculptés dans les années 30 composent cette crèche de la Nativité en mouvement , au moyen d’automates et d’une scénographie originale et surprenante.

Exposée à l’église Sainte Marie, datant de 1935, elle était entièrement mécanique, toutes les figurines étaient mobiles.

Restaurée en 1993 par M. Jost, l’édifice moderne présente une trentaine de personnages sculptés dans les années 30, la Nativité est en mouvement , au moyen d’automates et d’une scénographie originale et surprenante.

Aidé dans son œuvre par quelques bénévoles et amis, elle vous permet, d’année en année, de suivre son évolution. 0 .

14 rue du Maimburg Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 79 94 64

English :

Some thirty figures sculpted in the 1930s make up this Nativity scene in motion , using automata and an original, surprising scenography.

German :

Etwa dreißig in den 1930er Jahren geschnitzte Figuren bilden diese bewegte Krippe der Geburt Christi mithilfe von Automaten und einer originellen und überraschenden Szenografie.

Italiano :

Una trentina di figure scolpite negli anni ’30 compongono questo presepe in movimento , con l’utilizzo di automi e una scenografia originale e sorprendente.

Espanol :

Una treintena de figuras esculpidas en los años 30 componen este belén en movimiento , mediante autómatas y una escenografía original y sorprendente.

L’événement Crèche Mécanique Eglise Sainte Marie de Colmar Colmar a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de tourisme de Colmar