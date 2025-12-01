Crèche monumentale de Vaudreching Eglise de Vaudreching Vaudreching

Crèche monumentale de Vaudreching

Eglise de Vaudreching 21 Rue Saint-Rémi Vaudreching Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Dimanche 2025-12-20 13:30:00

fin : 2026-01-04 17:30:00

Date(s) :

2025-12-20 2026-01-07 2026-01-10 2026-01-11

Depuis plus de 70 ans , une crèche de Noël aux dimensions exceptionnelles ( Hauteur 3,50m , Profondeur 4m , Façade 22m ) draine sur le petit village de Vaudreching (Moselle) des milliers de visiteurs. Une crèche à la fois ludique avec 22 animations motorisées et plus de 220 personnages et figurines en cire, en bois ou en matériel composite, mais aussi pédagogique car elle retrace les principaux évènements de l’ancien et nouveau testament. Elle fait le bonheur des enfants comme des connaisseurs.

Elle est le fruit de la réalisation d’une équipe de 17 bénévoles attelés à son montage depuis la mi-novembre.

Ouverte au public tous les jours dans le chœur de l’église.Tout public

0 .

Eglise de Vaudreching 21 Rue Saint-Rémi Vaudreching 57320 Moselle Grand Est +33 7 67 41 17 46 creche.vaudreching@free.fr

English :

For over 70 years, a Christmas crib of exceptional dimensions (height 3.50m, depth 4m, frontage 22m) has drawn thousands of visitors to the small village of Vaudreching (Moselle). The crib is both entertaining, with 22 motorized animations and more than 220 characters and figurines in wax, wood or composite materials, and educational, as it retraces the main events of the Old and New Testaments. It will delight children and connoisseurs alike.

It is the fruit of the labors of a team of 17 volunteers who have been busy assembling it since mid-November.

Open to the public daily in the church choir.

L’événement Crèche monumentale de Vaudreching Vaudreching a été mis à jour le 2025-12-04 par TROIS FRONTIERES TOURISME