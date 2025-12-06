Crèche parlante d’Aix Eglise orthodoxe Saints-Archanges Sainte-Anne Aix-en-Provence

Crèche parlante d’Aix

Samedi 6 décembre 2025 de 16h à 17h30.

Dimanche 14 décembre 2025 de 16h à 17h30.

Samedi 20 décembre 2025 de 17h à 18h30. Eglise orthodoxe Saints-Archanges Sainte-Anne 13 rue Bedarrides Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 16:00:00

fin : 2025-12-06 17:30:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-14 2025-12-20

Evocation de la crèche parlante, spectacle qui réunit les œuvres musicales, instrumentales et chantées autour de la Nativité, était pratiquée à Aix-en-Provence jusqu’en 1906.

Ces œuvres datant de XVIIIe et XIXe siècles, essentiellement en provençal, mais aussi en français, était un spectacle vivant très prisé des Aixois, mais aussi des Marseillais, était à l’époque animé par des marionnettes aujourd’hui conservées au musée du Vieil Aix, plus tard remplacées par des personnages réels, plus connu aujourd’hui sous le nom de pastorale. Nous reprenons en partie la version des frères Benoit, dernière version connue en trois actes, mais sans les marionnettes. .

Eglise orthodoxe Saints-Archanges Sainte-Anne 13 rue Bedarrides Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 77 83 30 77 vassiliki.gaggadis.robin@gmail.com

English :

Evocation de la crèche parlante, a show that brings together musical, instrumental and sung works around the Nativity, was performed in Aix-en-Provence until 1906.

German :

Die sprechende Krippe, ein Schauspiel, das musikalische, instrumentale und gesangliche Werke rund um die Geburt Christi vereint, wurde bis 1906 in Aix-en-Provence praktiziert.

Italiano :

L’evocazione del lettino parlante, uno spettacolo che riunisce opere musicali, strumentali e cantate intorno alla Natività, è stato rappresentato ad Aix-en-Provence fino al 1906.

Espanol :

Evocación de la cuna parlante, espectáculo que reúne obras musicales, instrumentales y cantadas en torno a la Natividad, se representó en Aix-en-Provence hasta 1906.

L’événement Crèche parlante d’Aix Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence