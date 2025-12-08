Crèche provençale

impasse des Oies Die Drôme

Début : 2025-12-08 09:00:00

fin : 2025-12-15 18:00:00

2025-12-08

Venez découvrir et admirer la crèche provençale de l’association Commune libre de Saint-Marcel.

impasse des Oies Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 74 48 53 31 communelibresaintmarcel@gmail.com

English :

Come and admire the Provencal crib from the Commune libre de Saint-Marcel association.

German :

Entdecken und bewundern Sie die provenzalische Krippe des Vereins Commune libre de Saint-Marcel.

Italiano :

Venite ad ammirare il lettino provenzale dell’associazione Commune libre de Saint-Marcel.

Espanol :

Venga a admirar la cuna provenzal de la asociación Commune libre de Saint-Marcel.

L’événement Crèche provençale Die a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de Tourisme du Pays Diois