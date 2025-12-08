Crèche provençale Die
Crèche provençale Die lundi 8 décembre 2025.
Crèche provençale
impasse des Oies Die Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-08 09:00:00
fin : 2025-12-15 18:00:00
Date(s) :
2025-12-08
Venez découvrir et admirer la crèche provençale de l’association Commune libre de Saint-Marcel.
impasse des Oies Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 74 48 53 31 communelibresaintmarcel@gmail.com
English :
Come and admire the Provencal crib from the Commune libre de Saint-Marcel association.
German :
Entdecken und bewundern Sie die provenzalische Krippe des Vereins Commune libre de Saint-Marcel.
Italiano :
Venite ad ammirare il lettino provenzale dell’associazione Commune libre de Saint-Marcel.
Espanol :
Venga a admirar la cuna provenzal de la asociación Commune libre de Saint-Marcel.
