Crèche Provençale Quai Ganteaume La Ciotat

Crèche Provençale

Samedi 13 décembre 2025 à partir de 16h30. Quai Ganteaume Eglise Notre Dame de l’Asomption La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-12-13 16:30:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

L’association l’Escolo de la Ribo promeut toute l’année la culture provençale en organisant ou en participant à de nombreux événements. Elle présente ici sa crèche provençale dans le cadre des fêtes de Noël.

Chants, danses et scènes seront au rendez-vous pour réjouir les cœurs.

C’est par le chant d’un ange que les bergers descendent de leur colline, ils suivront la lumière et porteront la nouvelle de village en village. Venez suivre la quarantaine de figurants parmi lesquels les bergers, les boumians (bohémiens en provençal), le ravi et bien d’autres santons sur la Ribo pour un Noël d’amour, et un moment de convivialité..



Ce spectacle est organisé par l’Escolo de la Ribo en partenariat avec le comité des fêtes de La Ciotat et les associations Li Calignaire de Prouvènço et les Cabarotes et la paroisse de La Ciotat Ceyreste. .

Quai Ganteaume Eglise Notre Dame de l’Asomption La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 84 35 19 47 escolo13600@gmail.com

English :

All year round, the Escolo de la Ribo association promotes Provençal culture by organising and taking part in a wide range of events. Here, they present their new show as part of the Christmas celebrations.

German :

Die Vereinigung l’Escolo de la Ribo fördert das ganze Jahr über die provenzalische Kultur, indem sie zahlreiche Veranstaltungen organisiert oder an ihnen teilnimmt. Hier präsentiert sie ihre neue Aufführung im Rahmen der Weihnachtsfeierlichkeiten.

Italiano :

L’associazione Escolo de la Ribo promuove tutto l’anno la cultura provenzale organizzando e partecipando a una vasta gamma di eventi. Qui presentano il loro nuovo spettacolo nell’ambito delle celebrazioni natalizie.

Espanol :

Durante todo el año, la asociación Escolo de la Ribo promueve la cultura provenzal organizando y participando en numerosos actos. Aquí presentan su nuevo espectáculo en el marco de las fiestas navideñas.

