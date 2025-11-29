Crèche provençale Place Pie Valréas
Grande crèche provençale traditionnelle sur une surface de 57 m², réalisée avec de très beaux et de très anciens santons typiquement provençaux. Monnayeur minuterie (2 €) pour déclencher la musique et la lumière.
English : Provençal nativity scene
Large traditional Provencal crib on a 57 m² surface, made with beautiful old Provencal santons. Coin-operated timer (€2) for music and light.
German : Die Provenzalische Weihnachtskrippe von Valréas
Große traditionelle provenzalische Krippe auf einer Fläche von 57 m², hergestellt mit sehr schönen und sehr alten typisch provenzalischen Santons. Münzautomat mit Zeitschaltuhr (2 €) zum Auslösen der Musik und des Lichts.
Italiano :
Grande lettino tradizionale provenzale di 57 m², realizzato con bellissimi santoni provenzali antichi. Timer a moneta (2 ?) per la musica e l’illuminazione.
Espanol :
Gran cuna tradicional provenzal de 57 m², hecha con hermosos santones provenzales antiguos. Temporizador que funciona con monedas (2€) para la música y la iluminación.
