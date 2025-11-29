Crèche provençale Place Pie Valréas

Crèche provençale

Place Pie Eglise Notre-Dame de Nazareth Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 09:00:00

fin : 2025-02-15 19:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Grande crèche provençale traditionnelle sur une surface de 57 m², réalisée avec de très beaux et de très anciens santons typiquement provençaux. Monnayeur minuterie (2 €) pour déclencher la musique et la lumière.

Place Pie Eglise Notre-Dame de Nazareth Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 04 71 info@grignanvalreas-tourisme.com

English : Provençal nativity scene

Large traditional Provencal crib on a 57 m² surface, made with beautiful old Provencal santons. Coin-operated timer (€2) for music and light.

German : Die Provenzalische Weihnachtskrippe von Valréas

Große traditionelle provenzalische Krippe auf einer Fläche von 57 m², hergestellt mit sehr schönen und sehr alten typisch provenzalischen Santons. Münzautomat mit Zeitschaltuhr (2 €) zum Auslösen der Musik und des Lichts.

Italiano :

Grande lettino tradizionale provenzale di 57 m², realizzato con bellissimi santoni provenzali antichi. Timer a moneta (2 ?) per la musica e l’illuminazione.

Espanol :

Gran cuna tradicional provenzal de 57 m², hecha con hermosos santones provenzales antiguos. Temporizador que funciona con monedas (2€) para la música y la iluminación.

L’événement Crèche provençale Valréas a été mis à jour le 2025-03-13 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes