CRECHE TRADITIONNELLE DE NOEL Béziers

Place Gabriel Péri Béziers Hérault
Début : 2025-11-29
fin : 2026-01-04
2025-11-29
Venez découvrir la crèche traditionnelle de Noël.
Entrée libre. .
Place Gabriel Péri Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73
English :
Come and discover the traditional Christmas crib.
German :
Erleben Sie die traditionelle Weihnachtskrippe.
Italiano :
Venite a scoprire la tradizionale culla natalizia.
Espanol :
Venga a descubrir la tradicional cuna de Navidad.
