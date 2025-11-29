CRECHE TRADITIONNELLE DE NOEL Béziers

CRECHE TRADITIONNELLE DE NOEL Béziers samedi 29 novembre 2025.

Place Gabriel Péri Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : 
Début : 2025-11-29
fin : 2026-01-04
Début : 2025-11-29
fin : 2026-01-04

2025-11-29

Venez découvrir la crèche traditionnelle de Noël.
Entrée libre.   .

Place Gabriel Péri Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73 

English :

Come and discover the traditional Christmas crib.

German :

Erleben Sie die traditionelle Weihnachtskrippe.

Italiano :

Venite a scoprire la tradizionale culla natalizia.

Espanol :

Venga a descubrir la tradicional cuna de Navidad.

