Crèche vivante Eglise Notre-Dame des Champs Avranches

Crèche vivante

Eglise Notre-Dame des Champs 9 place Carnot Avranches Manche

Début : 2025-12-13 18:00:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Venez vous émerveiller devant ce spectacle, joué par les jeunes de la paroisse.

Deux représentations à 18h et à 20h30.

Participation libre. .

Eglise Notre-Dame des Champs 9 place Carnot Avranches 50300 Manche Normandie +33 2 33 58 04 45 paroisse.avranches50@gmail.com

