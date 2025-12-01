Crèche vivante Eglise Notre-Dame des Champs Avranches
Crèche vivante Eglise Notre-Dame des Champs Avranches samedi 13 décembre 2025.
Crèche vivante
Eglise Notre-Dame des Champs 9 place Carnot Avranches Manche
Début : 2025-12-13 18:00:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Venez vous émerveiller devant ce spectacle, joué par les jeunes de la paroisse.
Deux représentations à 18h et à 20h30.
Participation libre. .
Eglise Notre-Dame des Champs 9 place Carnot Avranches 50300 Manche Normandie +33 2 33 58 04 45 paroisse.avranches50@gmail.com
