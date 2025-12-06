Crèche Vivante Bourges
Crèche Vivante Bourges samedi 6 décembre 2025.
Crèche Vivante
Place Etienne Dolet Bourges Cher
Tarif : – –
Date :
Début : 2025-12-06 17:30:00
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-06
En cette période de Noël, une crèche vivante se tiendra sur le parvis de la cathédrale Saint-Étienne.
Venez découvrir cette crèche vivante et laissez la magie de Noël vous emporter ! .
Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 24 07 93
English :
This Christmas, a living nativity scene will be set up on the forecourt of Saint-Etienne’s Cathedral.
