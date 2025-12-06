Crèche Vivante Bourges

Crèche Vivante

Place Etienne Dolet Bourges Cher

Début : 2025-12-06 17:30:00

fin : 2025-12-07

2025-12-06

En cette période de Noël, une crèche vivante se tiendra sur le parvis de la cathédrale Saint-Étienne.

Venez découvrir cette crèche vivante et laissez la magie de Noël vous emporter ! .

Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 24 07 93

English :

This Christmas, a living nativity scene will be set up on the forecourt of Saint-Etienne’s Cathedral.

